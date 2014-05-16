У Луганську терористи викрали голову ОВК

12:24, 16 травня 2014
Політика
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Вночі бойовики приходили до нього додому, але там його не знайшли.

Террористы самопровозглашенной ДНР пытаются сорвать ход выборов президента Украины / REUTERS

У Луганську терористи викрали голову ОВК №106. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Глава Комітету виборців України Олександр Черненко.

"Луганськ. Голову ОВК106 вчора викрали і відвезли в приміщення СБУ", - повідомив він.

Окрім того, він повідомив, що бойовики вночі виламали двері у приміщення ОВК 105.

публикацияОлександра Черненко.

Нагадаємо, вчора в Краматорську бойовики викрали голову окружкому. А в Антрациті козаки закрили виборчу дільницю.

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