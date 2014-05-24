Терористи на Донеччині відпустили викраденого главу окружкому, йому погрожували

Чотири години у Мар'їнці терористи утримували у заручниках голову ОВК № 60 Володимира Полякова. Про це “5 каналу” повідомили в Комітеті виборців України.

Голову залякували й погрожували йому - щоб зірвати робочу виборчої комісії.

Читайте такожНа Донеччині бойовики викрали голову окружкому та спалили всю документацію

“В комісії були працівники комісії у тому числі голова комісії Поляков Володимир Михайлович. Терористи взяли усю документацію, винесли на вулицю та спалили. Голову комісії Володимира Полякова взяли у заручники. Та поїхали в невідомому напрямку. Місцеперебування Полякова було невідоме, але згодом терористи його відпустили. Йому погрожували, говорили що вибори на території так званої "Донецької народної республіки незаконні" та комісія займається злочинною діяльністю. Погрожували у тому числі фізичним знищенням”, - зазначив Олександр Іванов, прес-секретар КВУ.