Терористи звільнили 12 заручників у Слов’янську після отримання інструкцій з РФ - МЗС

Звільнення сьогодні 12 заручників у Слов’янську Донецької області у складі військових спостерігачів місії ОБСЄ та українських військовослужбовців відбулося після отримання терористами інструкцій з Росії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

”Звільненню передували інтенсивні консультації та призупинення антитерористичної операції. Терористи, які утримували заручників, визнали безперспективність своїх дій та звільнили людей унаслідок жорстких та наполегливих дій міжнародних та українських чинників”, - зазначається у заяві.

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Водночас у МЗС наголошують, що ”саме рішення було прийняте після отримання недвозначних інструкцій з боку російських властей, що вкотре засвідчує підпорядкованість екстремістів Москві”.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Слов`янську терористи захопили автобус, в якому було 8 представників ОБСЄ, 5 військовослужбовців Збройних сил України і водій. У складі групи ОБСЄ були четверо представників ФРН і по одному зі Швеції, Польщі, Данії і Чехії. Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва». 27 квітня терористи звільнили шведського військового у зв`язку з тим, що він хворіє на цукровий діабет.

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Сьогодні терористи звільнили цих заручників.

Зокрема, російська агенція ІТАР-ТАРС повідомила, що «представник президента Росії» Володимир Лукін везе звільнених співробітників ОБСЄ до кордону блокпоста.

”Ми зараз веземо їх до блокпоста, де їх мають зустріти представники Ради Європи. Тільки-но вони будуть передані представникам Ради Європи, можна буде говорити про завершення місії”, - повідомив агентству сам Лукін.