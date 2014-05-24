До батальйону "Донбас" повернулися двоє бійців, яких вважали загиблими

21:54, 24 травня 2014
Політика
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У добровольчий загін повернулися двоє бійців.

В отряд вернулись бойцы, которых считали погибшими / REUTERS

У добровольчий батальйон "Донбас" повернулися два бійці, які раніше вважалися загиблими.

Про це повідомив командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні до нас повернулися наші 2 бойових товаришів - мешканці Донецької області, які раніше вважалися загиблими", - написав він.

Допис by Семен Семенченко.

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