До батальйону "Донбас" повернулися двоє бійців, яких вважали загиблими
21:54, 24 травня 2014Політика
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У добровольчий загін повернулися двоє бійців.
У загін повернулися бійці, яких вважали загиблими / REUTERS
У добровольчий батальйон "Донбас" повернулися два бійці, які раніше вважалися загиблими.
Про це повідомив командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.
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"Сьогодні до нас повернулися наші 2 бойових товаришів - мешканці Донецької області, які раніше вважалися загиблими", - написав він.
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