До батальйону "Донбас" повернулися двоє бійців, яких вважали загиблими

У добровольчий батальйон "Донбас" повернулися два бійці, які раніше вважалися загиблими.

Про це повідомив командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні до нас повернулися наші 2 бойових товаришів - мешканці Донецької області, які раніше вважалися загиблими", - написав він.