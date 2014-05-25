На сайті Авакова повідомляється про знищення системи "Вибори" та ручний підрахунок голосів

Таку заяву нібито зробив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков через свій персональний сайт, повідомляє Українська Правда.

ОНОВЛЕНО: Аваков заявляє про хакерську атаку на свій сайт і спростовує знищення системи "Вибори".

"22 травня невідомими зловмисниками була знищена інформаційно-аналітична система "Вибори" в Центральній виборчій комісії, в тому числі територіальних виборчкомів. Злочинна недбалість окремих посадових осіб ЦВК призвела до того, що в МВС та СБУ про це доповіли дуже пізно. Програмістам ЦВК налагодити роботу обладнання досі не вдається", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожМадлен Олбрайт працюватиме спостерігачем у КиєвіУ суботу міністр на форумі свого сайту підкреслив, що повністю відновити систему до виборів неможливо.

"Зараз ситуація така. Хтось реально зламав систему і стер всю інформацію, вивів з ладу систему зв'язку з територіальними виборчими комісіями. Відновити всі до виборів неможливо. В принципі, катастрофи немає. Порахуємо все вручну. Надійніше результати будуть", - говориться в його дописі.