Аваков заявляє про хакерську атаку на свій сайт і спростовує знищення системи "Вибори"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора ввечері у одного з адмінів мого персонального сайту avakov.com зловмисники зламали пошту, отримали доступ до сайту і розмістили там пару фальшивих заяв від мого імені на тему виборів. Цих заяв не існують в природі - це фальшивки, розміщення яких направлено на створення інформаційного хаосу і зрив нормального виборчого процесу", - повідомив Аваков. Читайте такожЦВК: в роботі системи "Вибори" були ліквідовані збої технічного характеру

Він підкреслив, що ЦВК працює в штатному режимі.

"Вибори відбудуться, як би не намагалися вороги України їх зривати", - зазначив міністр МВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники ЦВК не можуть налагодити роботу обладнання після злому інформаційно-аналітичної системи "Вибори".