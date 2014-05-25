Сьогодні обирають мерів Києва, Одеси, Херсона, Миколаєва, Чернівців, Черкас та Сум

Вибори повинні пройти у таких містах: Чернівці, Херсон, Миколаїв, Одеса, Охтирка, Ніжин (Чернігівська область), Саки, Феодосія (Крим), Фастів (Київська область), Нетишин (Хмельницька область), Лисичанськ, Перевальськ і Ровеньки (Луганська область) , Канів, Кам'янка та Христинівка (Черкаська область), Першотравневськ, Верхньодніпровськ (Дніпропетровська область), Сніжне (Донецька область), Білопілля (Сумська область), Барвінкове (Харківська область), Кременець, Зборів і Збараж (Тернопільська область), Жмеринка (Вінницька область).

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