В ЦВК запевнили, що система «Вибори» працює в штатному режимі

«Система «Вибори» абсолютно функціональна, працездатна і готова до того, щоб у день голосування та наступні дні працювати у штатному режимі», - наголосив Михайло Охендовський.

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Він закликав усіх зайти на сайт ЦВК і переконатися в тому, що система працює, аби не було спекуляцій на цю тему. «Система «Вибори» працює і буде працювати», - підкреслив він, додавши, що в останні дні була величезна кількість спроб знищити систему.

«Якщо якісь технічні збої будуть сьогодні траплятися, ми не збираємось цього приховувати, а будемо відверто про це говорити, оскільки потрібно розуміти, що фактично ці вибори відбуваються не тільки в умовах неоголошеної війни у двох областях України, а також в умовах інформаційної війни, і зрозуміло, що в цих умовах ми не можемо виключати спроб перешкоджання роботі системи», - резюмував голова ЦВК.