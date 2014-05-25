Обраний на виборах глава держави буде президентом усієї України, а не її частини - ЦВК

Голова ЦВК Михайло Охендовський наголошує, що обраний сьогодні або ж у другому турі голосування глава держави буде президентом всієї України, а не якоїсь її частини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

"Все буде добре... Президента України обиратиме вся держава, і, незалежно від того, чи буде обрано сьогодні президента, чи нам доведеться призначити повторне голосування на 15 червня, він буде президентом всієї країни, а не якоїсь її частини", - сказав голова ЦВК.

Охендовський також наголосив, що ЦВК та всі відповідальні за проведення виборів доклали всіх зусиль, щоб в Україні відбулись вільні і чесні вибори.

"За виборчий процес відбулось багато подій, кожну з яких ще три місяці тому можна було б обгрунтовано вважати непереборною перешкодою для підготовки до виборів та проведення голосування, але жодна з них на перешкоді не стала", - сказав він.

Також Охендовський наголосив, що виборці голосують в усіх регіонах.

Читайте такожУ Донецьку не відкрилася жодна виборча дільниця, в області - 82,5% "В Україні голосують всі регіони. В кожному з регіонів України організоване голосування, тому підстав ставити під сумнів легітимність результатів виборів, невизнання їх суспільством як в Україні, так і за її межами, абсолютно відсутні", - сказав Охендовський.

Він додав, що ЦВК очікує максимально високу явку виборців.

Крім того, голова ЦВК зауважив, що голосування у Києві, де виборці, крім президента, обирають мера і депутатів міської ради, на даний час проходить спокійно. Інформації про інциденти, пов’язані з виборчим процесом, немає.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЦВК голосування на позачергових виборах президента України сьогодні відбудеться у двох округах із 12-ти в Луганській області та у семи з 22-х - в Донецькій. В інших округах вибори неможливо провести через погрози на адресу членів виборчих комісій чи блокування бойовиками роботи комісій.