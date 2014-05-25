В Україні відбуваються позачергові вибори президента (онлайн-трансляція)

01:52 ЦВК опрацювала 0,1 відсотка протоколів.

01:20 ЦВК визнала вибори такими, що відбулися. За останніми даними, середня явка в Україні складає близько 61%.

00:41 Офіційно: Львівська, Тернопільська та Рівненська області є лідерами щодо явки виборців.

00:35 В Одеській області станом на 20.00 проголосували 45,68% виборців. На Донеччині станом на 21:00, за даними КВУ, явка склала 15,63%.

00:16 Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд вже привітав народ України з обранням свого президента, а Петра Порошенка - із перемогою в першому турі. Президент Польщі також вже привітав Порошенка.

25 травня

23:58 На Волині проголосували понад 70% виборців

23:55 Оновлені дані Національного екзит-полу: станом на 20.00 за кандидата на пост президента України Петра Порошенка проголосували 55,7% виборців, Юлію Тимошенко — 12,8%, Олега Ляшка – 8,1%, Анатолія Гриценка – 6,3%, Сергія Тігіпка – 4,8%.

23:30 З'явилися перші офіційні дані щодо явки на Донеччині. ЦВК повідомляє про 12,09%.

23:16 За даними столичного відділення «Батьківщини», у Києві станом на 23:00 закрилися тільки 395 виборчих дільниць із 1083.

23:01 За даними ЦВК, явка виборців у 94 округах із 225 становить 61,12%.

22:55 Вибори завершилися на 91 з 114 дільниць закордонного виборчого округу з рекордними показниками активності, що в 2-3 рази перевищували показники попередніх виборів.

22:48 На Тернопільщині участь у голосуванні взяли 76,7% виборців, повідомляє ОДА.

22:43 У Миколаєві невідомі особи "спортивної зовнішності" штурмували виборчу дільницю.

22:37 У Києві після офіційного закриття виборчих дільниць деякі з них змушені були продовжити роботу через високу явку виборців. Зокрема, це дільниці в Оболонському районі - на вул. Богатирській, у Печерському - на вул. Темерязівській, у Солом’янському - на вул. Головка.

22:20 У Житомирській області на 20.00 явка виборців перевищила 65%. У Вінницькій області явка в межах 70%, заявляє голова ОДА. За даними КВУ, у Чернігівській області на 20.00 явка виборців перевищила 60%.

22:15 Російське ТБ показує глядачам таблицю, де на виборах перемагає Дмитро Ярош.

22:10 Міжнародна спільнота вже почала реагувати на дані екзит-полів. Керівник відділу російського Левада-центру Катерина Козеренко вважає, що вибори президента в Україні відбулися в один тур, а посольство Румунії навіть привітало Порошенка з перемогою.

21:49 Станом на 20 годину активність виборців становить 59,6 відсотка, повідомляє ЦВК.

21:44 Юлія Тимошенко визнала, що президентські вибори були чесними.

21:20 Тимошенко набрала 20% голосів тільки в одній області - екзит-пол.

20:50 Вибори відбулися без серйозних порушень, а отже, ЦВК має всі підстави оголосити результати у встановлений законом термін, повідомляє Мінюст.

20:33 На Черкащині на 18 годину проголосували близько 60% виборців – ОДА.

20:29 У Харківській області очікувана явка виборців складе близько 55%, повідомляє ОДА. Тим часом, за даними громадянської мережі ОПОРА, найактивнішими є виборці західних областей України.

20:23 Екзит-пол Савік Шустер Студії: Порошенко Петро - 55,7%, Юлія Тимошенко - 12,9%, Олег Ляшко - 8,8%.

20:10 Схожа картина уподобань українців спостерігається і за даними Всеукраїнського телевізійного екзит-полу. Петро Порошенко отримав 57,3% голосів, Тимошенко - 12,4%. Третім став Ляшко (8,7%).

20:04 За даними Національного екзит-полу,перемогу вже в першому турі здобуває Петро Порошенко (55,9%), друга Юлія Тимошенко (12,9%), третій - Олег Ляшко (8%).

20:02 Попри зусилля терористів, у Донецькій області у двох округах зросла кількість працючих виборчих дільниць.

19:56 Міліція отримала 76 повідомлень про порушення під час виборів. Зокрема, в Одесі зараз правоохоронці перевіряють виявлену партію наперед заповнених виборчих бюлетенів.

19:44 На Полтавщині на 18.00 проголосували понад 49% виборців. На Херсонщині на 15:00 проголосували майже 36% виборців. На Кіровоградщині на 15:00 проголосувало 44% виборців.

19:40 У Донецькій області через активність терористів вибори не відбулися у 23 містах та 6 районах. Про це повідомили у департаменті питань внутрішньої політики Донецької ОДА.

19:25 Група озброєних людей викрала бюлетені на одній із виборчих дільниць у Новоайдарському районі Луганської області. Під час переслідування та перестрілки, яка виникла, члени банди були затримані. Загинула одна людина.

18:50 Вибори відбулися - на дільницях станом на 17:00 проголосували понад 50% виборців, заявляють у Батьківщині. Так, за даними ЦВК, у Миколаївській області явка на 15.00 становила 36,77%. В Одеській області на 15.00 проголосували 31,58% виборців.У Сумській області на 16.00 явка виборців склала 47%. У Чернігівській області, за даними КВУ, на 16.00 проголосували до 50% виборців.

18:35 Сепаратистам не вдалося повністю зірвати виборчий процес на Луганщині. За словами в.о. голови ОДА Ірини Верігіної, у двох округах все ж відбуваються вибори. Таким чином, 10 районів області мають можливість використати своє конституційне право.

18:20 Подовження часу для голосування не буде - виборці можуть прийти на дільниці лише до 20.00, заявили в ЦВК. Але всі, хто встигне зайти до 20 години, проголосувати таки зможуть.

17:30 У Польщі на виборах президента України вже проголосували в 4 рази більше виборців, ніж на виборах 2012 року.

17:05 Спостерігач зі Сполучених Штатів Америки Сем Клігер зазначає, що у США нинішні позачергові вибори президента України вважають “історичними”.

17:01 В Одесі російських спостерігачів супроводжують машини самооборони Майдану.

16:28 Станом на 15:30 відкрилися 110 зі 114 виборчих дільниць за кордоном - МЗС.

15:45 У Донецькій і Луганській областях через труднощі з екзит-пол виборців опитають по телефону.

15:44 Станом на 15.00 в Україні проголосували 38,5% виборців.

15:26 Тарута вважає, що вибори в Донецькій області відбулися.

15:15 Експерти зазначають, що сильна спека та довгі черги на виборчих дільницях можуть вплинути на результати голосування. Через погану роботу ділянок похибка екзит-поллів може зрости.

14:47 У Львівській області на виборах працюють 600 спостерігачів з Росії.

14:45 У Львівській області активно голосують переселенці з Криму і Донбасу.

14:00 Вранці з Криму на материкову частину України виїхали кілька десятків автомобілів з кримськими татарами, які мають намір взяти участь у виборах президента України.

Люди зібралися біля будівлі Меджлісу кримськотатарського народу. При цьому вони намагались не формувати колони, щоб не привертати зайвої уваги з боку російських спецслужб, повідомляє ТСН із посиланням на "Крим. Реалії".

У селищі Новоолексіївка Генічеського району на кримчан чекали представники місцевої влади та місцевого меджлісу. Потім автомобілі вишикувалися в колону й попрямували на виборчу дільницю.

12:25 Українці голосують на позачергових виборах президента у Римі.

14:14 У Київському тервиборчкомі розповіли про черги на виборчих дільницях.

14:00 Черги на виборчих дільницях у Парижі такі ж самі, як і у Києві.

14:07 У Харківській області на дільницю не допустили спостерігачів ENEMO.

13:30 У двох округах Луганщини, що працюють, явка виборців на 12.00 становила близько 18%. У Дніпропетровській області на даний момент явка становить - 15%, Житомирській - 24.77%, в ​Івано-Франківській - 16.6%

13:02 У Донецьку розїжджають озброєні терористи.

Донецк сейчас, площадь Ленина pic.twitter.com/MWMQf2MpRE — Новости Донбасса (@novostidnua) May 25, 2014

12:57 У Києві лідер партії "УДАР", кандидат на посаду мера столиці Віталій Кличко разом з дружиною Наталею та братом Володимиром проголосували на виборах президента та міського голови Києва і депутатів Київради.

12:48 У Донецьку терористи влаштували стрілянину.

Вооркженные люди, называющие себя "фронтом юго-востока" устроили стрельбу в небо в центре города Донецка — Новости Донбасса (@novostidnua) May 25, 2014

12:28 У Львові станом на 11.00 вже проголосували 18,5% виборців – міськрада.

12:27 Кандидат у Президенти Сергій Тигіпко також проголосував на виборах.

12:20 В Україні проходять позачергові вибори президента. На багатьох виборчих дільницях по всій країні вишикувалися черги охочих проголосувати. Багато людей одягли вишиванки.

12:00 В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов прийшов на вибори президента.

11:51 У Донецьку терористи захопили готель "Вікторія". Про це у своєму Facebook написав радник губернатора Донецької області Костянтин Батозский.

11:20 Голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко заявляє про захоплення сепаратистами виборчої дільниці у Сєверодонецьку Луганської області. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«О 8.10 група сепаратистів приїхала у Сєверодонецьку в СШ № 4, де розміщується виборча дільниця № 441188. На їхню вимогу двері було відкрито, вони пройшли у приміщення для голосування і розбили 2 великі скриньки, які там встановлені. Шкільний комп'ютер, який був встановлений на дільниці, не взяли, меблі не ламали», - повідомив Черненко.

За його словами, перед відходом сепаратисти попередили чергову, щоб нікому не відкривала двері.

11:48 В Луцьку по дорозі на дільницю помер 80-річний чоловік.

11:40 Кандидат у президенти України, лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко разом зі своїм чоловіком Олександром проголосувала у Дніпропетровську на виборчій дільниці №121/166.

10:55 В Одеській області відкрилися всі виборчі дільниці, але є порушення у роботі - КВУ.

10:50 Яценюк переконаний, що в Україні буде легітимно обраний президент.

Проголосовали вместе с женой) pic.twitter.com/Wsja47kCVJ — Татьяна Романова (@TataRomanovaYa) May 25, 2014

10:36 Поступив сигнал про можливий вибух на дільницях у Миколаєві - людей евакуювали, повідомляють НикВести. Поки відомо тільки про 2 виборчі дільниці, які призупинили свою роботу через повідомлення про можливий вибух.

10:24 На Луганщині вибори президента проходять лише в двох із 12 округів.

10:10 Виборча дільниця на який мав голосовати Рінат Ахметовзакрита.

10:08 У Донецькій області відкрилося більше 400 дільниць, повідомляють Новости Донбасса. Інформації про те, що в Донецьку працює хоч одна виборча дільниця - немає.

Г. Авдеевка, АОШ номер 5. Люди пришли голосовать, но участок закрыт, работает экзит-пол pic.twitter.com/yQmcbEkjsd — Новости Донбасса (@novostidnua) May 25, 2014

10:01В Одесі невідомі намагалися підпалити виборчу дільницю.

Як повідомили УНІАН в одеській обласній організації Комітету виборців України з посиланням на керівника штабу кандидата в мери Одеси Едуарда Гурвіца Андрія Юсова, невідомі кинули в двері дільниці № 511356 пляшку з «коктейлем Молотова». Вогонь оперативно загасили працівники міліції, які перебували на місці події. Дільниця відкрилася для голосування.

9:50 В Антрациті і Лисичанську зірвані вибори мерів, повідомляє Восточный Вариант.

9:45 В Маріуполі не відкрилися 13 виборчих дільниць.

9:40 У Донецькій області терористи нападають на виборчі дільниці, повідомляють Новости Донбасса.

У Докучаєвську (61-й виборчий округ) група озброєних людей захопили дільничні виборчі комісії № 140803 та № 140800. В 46-му окрузі під час підготовчого засідання дільнична виборча комісія № 140061 в селищі Калініне (Артемівський район) була захоплена представниками «ДНР».

9:30 У Харкові усі 607 виборчих дільниць працюють у штатному режимі – міська рада.

9:23 У Росії відкрились 6 виборчих дільниць для голосування на позачергових виборах президента України.

9:00 Виборчі дільниці в Донецьку і Горлівці закриті, передають Новости Донбасса. Про це повідомляють журналісти агентства, які зараз обходять приміщення, де знаходяться виборчі дільниці. Донецька обласна організація "КВУ". Крім цього, Восточный вариант повідомляє про те, що виборчі дільниці в Сєвєродонецьку не відкрились через відсутність бюлетенів.

8:00 Виборчі дільниці в Україні почали свою роботу і будуть відкриті до 20:00.

У бюлетені будуть прізвища 21 кандидата. Протягом виборчої кампанії заявили про своє зняття з президентських перегонів - Василь Цушко, Олександр Клименко, Зорян Шкіряк, Петро Симоненко, Олег Царьов, Наталя Королевська.

7:42 Арсен Аваков повідомляє, що ЦВК працює у штатному режимі.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович виїхав з Києва увечері 21 лютого після підписання з опозицією угоди, яка мала врегулювати політичну кризу. Угода була підписана за участі міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини і Франції.

Того ж дня увечері частина мітингувальників заявила, що не визнає цього документу, і стала вимагати негайної відставки Януковича.Читайте такожЦВК: в роботі системи "Вибори" були ліквідовані збої технічного характеру

У суботу, 22 лютого, Верховна Рада усунула Януковича з посади президента. Він назвав це державним переворотом. Точне місцеперебування Януковича невідоме досі.

Разом із Януковичем залишили країну його сини – бізнесмен Олександр Янукович і народний депутат Віктор Янукович.

Генеральна прокуратура України розслідує 4 кримінальних провадження стосовно Януковича. За словами в.о. генпрокурора Олега Махніцького, кримінальні провадження відкриті за перевищення влади і службових повноважень.

Януковича та його оточення також звинувачують у фінансуванні терористів на сході країни.