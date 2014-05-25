Вибори проходять по всій країні, спостерігається висока явка громадян - Турчинов

Про це він заявив у неділю на брифінгу на виборчій дільниці, де голосував на виборах президента України, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Черги стоять на виборчих дільницях і у Києві, і по всій Україні», - констатував він, наголосивши, що після всенародного обрання нового глави держави «ми матимемо завершену архітектуру влади в Україні, усі владні інститути будуть побудовані, і це принципово важливо, аби ми разом могли впевнено йти до європейського мирного майбутнього».

Турчинов повідомив, що в Донецькій області сьогодні вже працюють сім окружних комісій, і ведеться робота, аби відкрилася восьма. У Луганській області, за словами глави парламенту, працюють лише дві окружні комісії. «Безумовно, вибори в цих регіонах відбуваються у дуже складній обстановці», - сказав він.Читайте такожЯценюк переконаний, що в Україні буде легітимно обраний президент

«Керівництво Російської Федерації робить усе, аби зірвати вибори в Україні, зокрема, у східних її областях. Але вже працюють тисячі виборчих дільниць, незважаючи на погрози», - зазначив Турчинов.

Він висловив переконання, що спроби зриву виборів не вплинуть на волевиявлення громадян, вибори відбудуться, і громадяни оберуть того президента, якому вони довіряють.