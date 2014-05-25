Всі дільниці в Києві відкрились і працюють у штатному режимі

Він уточнив, що знеструмлено 2 дільниці у Солом'янському районі. На місці працюють бригади «Київенерго» і проблему обіцяють вирішити найближчим часом.

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У Київській міській територіальній виборчій комісії повідомили, що інформації про які-небудь порушення порядку на виборчих дільницях у них немає.