Всі дільниці в Києві відкрились і працюють у штатному режимі
11:51, 25 травня 2014Політика
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Всі 1082 виборчі дільниці у Києві відкрилися і працюють у штатному режимі, повідомив голова Київської міської держадміністрації Володимир Бондаренко після голосування на одній з дільниць.
Виборці приходять на дільниці цілими сім'ями / фото REUTERS
Він уточнив, що знеструмлено 2 дільниці у Солом'янському районі. На місці працюють бригади «Київенерго» і проблему обіцяють вирішити найближчим часом.
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У Київській міській територіальній виборчій комісії повідомили, що інформації про які-небудь порушення порядку на виборчих дільницях у них немає.
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