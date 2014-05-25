Представники "ДНР", які пікетували резиденцію Ахметова, просили про екскурсію - ЗМІ

Сьогодні, 25 травня, станом на 14:50, розчаровані громадяни, які прийшли на пікет резиденції Ріната Ахметова в Донецьку, розходяться. Вони зазначають, що "незрозуміло навіщо їх туди привели", так як ні мітингу, ні штурму резиденції не було. Про це пишуть Новости Донбасса.

У першого входу в резиденцію Ахметова скупчилися здебільшого літні люди. Вони скандують: "Екскурсію!". Люди зі зброєю ведуть переговори про те, щоб завести присутніх на пікеті "на екскурсію".

Читайте такожСепаратисти після мітингу попрямували до резиденції Ахметова - ЗМІ

Прем'єр-міністр самопроголошеної "ДНР" веде переговори з Ахметовим щоб надати охорону резиденції, а також, щоб сам бізнесмен перейшов на бік "ДНР". Про це оголосив один з представників республіки, попередньо побувавши на території резиденції.

Станом на 15:00 він заявив, що для присутніх буде проведена екскурсія групами по 20 - 30 чоловік. По периметру стоять автоматники в камуфляжі і з георгіївськими стрічками.

Читайте такожУ Донецьку не відкрилася жодна виборча дільниця, в області - 82,5%

Сам Рінат Ахметов зараз знаходиться в Києві.

Станом на 15.50 до резиденції "Люкс" прибули автобуси для мітингувальників, їх розвозять.