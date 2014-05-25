Біля резиденції Ахметова у Донецьку знаходяться озброєні люди
14:05, 25 травня 2014Політика
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Кілька десятків людей у масках і з автоматичною зброєю підійшли до воріт резиденції українського олігарха Ріната Ахметова "Люкс.
Біля резиденції Ахметова в Донецьку перебувають озброєні люди / novanews.com.ua
Про це повідомляє "Острів".
Під'їжджають ще легкові машини. З них виходять озброєні люди в бронежилетах.
Маршрутний автобус маршруту № 17 поставили біля входу в якості барикади. Ніяких дій вони поки не роблять.
Нагадаємо, сепаратисти після мітингу попрямували до резиденції Ахметова.
Фото: Острів
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