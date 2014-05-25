Біля резиденції Ахметова у Донецьку знаходяться озброєні люди

14:05, 25 травня 2014
Політика
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Кілька десятків людей у масках і з автоматичною зброєю підійшли до воріт резиденції українського олігарха Ріната Ахметова "Люкс.

Ахметов / novanews.com.ua

Про це повідомляє "Острів".

Під'їжджають ще легкові машини. З них виходять озброєні люди в бронежилетах.

Маршрутний автобус маршруту № 17 поставили біля входу в якості барикади. Ніяких дій вони поки не роблять.

Нагадаємо, сепаратисти після мітингу попрямували до резиденції Ахметова.

Фото: Остров

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