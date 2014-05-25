Біля військової частини під Києвом міліція виявила автомобіль зі зброєю та наркотиками

У Київській області поблизу військової частини міліція виявила автомобіль зі зброєю та наркотиками.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, 24 травня близько 20.00 автопатруль Києво-Святошинського райвідділу міліції у полі поблизу військової частини виявив підозрілий автомобіль «Волга 2110», у салоні якого перебували троє чоловіків.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Вишнівського міськвідділу міліції, яка з’ясувала особи чоловіків. Ними виявилися троє мешканців столичного регіону, зокрема 33-річний і 35-річний жителі міста Вишневе та 37-річний житель села Петрівське. Під час огляду в салоні їх автомобіля правоохоронці виявили дві незареєстровані гвинтівки, одна з яких з оптичним прицілом, і два затвори до них, набої в кількості 12 штук та три пакета із речовиною рослинного походження, схожої на канабіс.

Читайте такожТимчук: Під Волновахою бійців "Донбасу" розстрілювали зі зброї армії РФПідозрілих осіб затримано та доставлено до міськвідділу міліції, де вони дають пояснення про походження забороненої знахідки в їх автівці. Зброю, набої та невідому речовину працівники міліції вилучили в затриманих та направили на балістичну та судово-хімічну експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Києво-Святошинського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів).