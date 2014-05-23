У жителя Херсона вилучено з незаконного обігу арсенал зброї - СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, було вилучено 35 гранат та близько 400 набоїв різного калібру, у тому числі 60 бронебійно-запальних до протитанкової рушниці калібру 14,5 мм, гвинтівку Мосіна та пістолет-кулемет Шпагіна.

Також було вилучено велику кількість частин та механізмів до різних зразків стрілецької зброї.

Правоохоронці з’ясовують можливу причетність вилученої зброї та боєприпасів дo дестабілізації ситуації в регіоні напередодні та під час проведення виборчої кампанії.Читайте такожСБУ знешкодила угруповання, що постачало вибухівку і зброю для терактів на сході

Обшук у помешканні проводився в рамках превентивних антитерористичних заходів.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області до ЄРДР України внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України («незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За скоєння цього злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.