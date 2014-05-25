Сепаратистам не вдалося повністю зірвати виборчий процес на Луганщині – ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, за її словами, «незважаючи на намагання сепаратистів зірвати виборчий процес на території всієї Луганської області, у двох округах все ж проходять вибори - 10 районів області мають можливість використати своє конституційне право і взяти участь у позачергових виборах президента України. Я розумію, що ми зірвали плани сепаратистів, бо вони хотіли, щоб уся Луганщина не голосувала».

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Верігіна повідомила, що вже звернулася до Верховної Ради з пропозицією позбавити мандатів депутатів від Партії регіонів і КПУ, які підтримують дії терористів і дестабілізують ситуацію в Луганській області.

Крім того, Верігіна готує пропозицію щодо розпуску Луганської облради, тому що її депутати зробили все можливе, щоб зашкодити голосуванню, і повинні нести персональну карну відповідальність.