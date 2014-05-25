У Донецькій області станом на 17:00 вибори не відбулися в 23 містах і 6 районах - ОДА

Про це повідомляє департамент з питань внутрішньої політики Донецької ОДА.

Зокрема, станом на 17:00 такими, що не відбулися, можна вважати вибори в Авдіївці, Артемівську, Вугледарі, Горлівці, Дебальцевому, Дзержинську, Донецьку, Дружківці, Єнакієвому, Жданівці, Кіровському, Костянтинівці, Краматорську, Червоному Лимані, Макіївці, Новогродівці, Селідовому, Слов'янську, Сніжному, Торезі, Харцизьку, Шахтарську, Ясинуватій - усього 23 міста.

Читайте такожСепаратистам не вдалося повністю зірвати виборчий процес на Луганщині – ОДА Також не відбулися вибори в Артемівському, Костянтинівському, Мар'їнському, Слов'янському, Шахтарському, Ясинуватському районах.

За даними Комітету виборців України, у Донецькій області станом на 15:00 проголосували всього 13,6% виборців.

Водночас, в масштабах України вже проголосувало понад 50% виборців - вибори відбулися. Про це заявив Сергій Соболєв.