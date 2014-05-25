Вибори відбулися, проголосувало понад 50% виборців - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив в.о. голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

За його словами, «ми можемо констатувати, що за станом на 17 годину вибори в Україні відбулися».

Читайте такожСепаратистам не вдалося повністю зірвати виборчий процес на Луганщині - ОДА«Ми маємо оперативну інформацію, яку ми отримуємо через щогодинний дозвон всіх, хто представляє нашу політичну силу нашого кандидата Юлію Тимошенко в кожній ДВК, і ми маємо констатувати, що станом на 17 годин більше 50% виборців прийшли на виборчі дільниці і виконали свій громадянський обов'язок», - підкреслив він.

Соболєв зазначив: «Ключове питання, на який сподівалася РФ і особисто пан Путін, - зірвати вибори в Україні. Цього не сталося».