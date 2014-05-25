Порошенко перемагає в першому турі, набравши 55,7% - екзит-пол Савік Шустер Студії
20:17, 25 травня 2014Політика
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За замовленням Савік Шутер Студії були проведені опитування виборців на виході з 350 виборчих дільниць усіх регіонів країни, включаючи Донецьку і Луганську області.
Порошенко перемагає у першому турі - екзит-пол
Підсумки виборів президента України, згідно з даними цього екзит-полу, виглядають наступним чином:
Порошенко Петро - 55,7%
Юлія Тимошенко - 12,9%
Олег Ляшко - 8,8%
Анатолій Гриценко - 6,0%
Сергій Тігіпко - 4,6%
Михайло Добкін - 2,7%
Ольга Богомолець - 2,1%/
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