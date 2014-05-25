Порошенко перемагає в першому турі, набравши 55,7% - екзит-пол Савік Шустер Студії

За замовленням Савік Шутер Студії були проведені опитування виборців на виході з 350 виборчих дільниць усіх регіонів країни, включаючи Донецьку і Луганську області.

Підсумки виборів президента України, згідно з даними цього екзит-полу, виглядають наступним чином: Порошенко Петро - 55,7% Юлія Тимошенко - 12,9% Олег Ляшко - 8,8% Анатолій Гриценко - 6,0% Сергій Тігіпко - 4,6% Михайло Добкін - 2,7% Ольга Богомолець - 2,1%/

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