За результатами Національного екзит-полу перемогу вже в першому турі отримує Порошенко

За результатами опитування виборців лідером переваг серед українців став Петро Порошенко - 55.9%, друге місце у Юлії Тимошенко - 12,9%, далі несподівано третє місце посів Олег Ляшко 8,0%, четвертий - Анатолій Гриценко - 6,3%, Сергій Тігіпко - 4,7% на п'ятому місці, а на шостому єдиний кандидат від ПР Михайло Добкін з 2,1%.

Опитування виборців провели Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) і Центр Разумкова; наукове керівництво, розробку вибірки та координацію робіт з опитування виконує КМІС.

Результати опитування представлені в загальнонаціональному масштабі та в розрізі чотирьох регіонів :

Західний регіон - Закарпатська, Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області;

Центральний регіон - Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області і місто Київ;

Південний регіон - Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська області;

Східний регіон - Харківська, Донецька і Луганська області.

Кількість виборчих дільниць - 400 (по 200 для кожної дослідницької компанії). Обсяг вибірки - близько 17 000 респондентів, залежно від явки). Середня кількість опитаних на кожній ділянці - приблизно 45. Кількість інтерв'юерів - на кожній виборчій дільниці працюватиме 2-3 особи, у цілому будуть задіяні до 1000 інтерв'юерів, які пройдуть спеціальне навчання.