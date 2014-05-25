Телевізійний екзит-пол: Третина українців знали, за кого голосуватимуть, ще півроку тому

Також 32% виборців знали, за кого віддадуть свій голос, ще 2-3 місяці тому. Водночас 18% українців визначились з вибором кілька тижнів тому, 10% - за кілька днів до виборів, а 6% виборців визначались безпосередньо на виборчій дільниці, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, за даними Всеукраїнського телевізійного екзит- полу Петро Порошенко отримав 57,3% голосів. Це означає, що другого туру президентських виборів не буде. Другою стала Юлія Тимошенко з результатом у 12,4%. Третє місце сенсаційно посів Олег Ляшко, набравши 8,7% голосів.

Всеукраїнський телевізійний екзит- пол проводила компанія "TNS в Україні" на замовлення чотирьох телеканалів – "1+1" , ICTV , ТРК "Україна" та "Інтер". Під час екзит-полу експерти опитали 20 тис. респондентів на 610 виборчих дільницях. До вибірки не потрапив Крим, а також Краматорськ, Слов'янськ і Нікополь.