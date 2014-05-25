Тимошенко визнала вибори і вважає, що майбутній президент зможе зупинити війну

Екс-прем'єр Юлія Тимошенко визнала, що президентські вибори були чесними. Про це вона заявила, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє Українська правда.

"Ці вибори були такими, яких можливо ми не бачили за 23 роки незалежності", - казала вона.

"На виборах, які відбулися в умовах військової агресії, голосувати було дуже складно, тому те, що ці вибори відбулися, це велика перемога України і українського народу", - зазначила вона.

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Тимошенко подякувала усім громадянам, які взяли участь у голосуванні і особливо мешканцям Сходу України.

При цьому Тимошенко наголосила, що президент, "якого українці оберуть на цих виборах, має всі можливості, всі важелі впливу, всі інструменти влади, щоб невідкладно зупинити війну, задовольнити всі очікування українців".

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Водночас Тимошенко не відповіла на питання, чи вітатиме з перемогою свого опонента Петра Порошенка до офіційного оголошення результатів виборів.