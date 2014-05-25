Юлія Тимошенко проголосувала у Дніпропетровську

«Проголосувала за європейський вибір України. Україна може стати могутньою державою та повноправним членом ЄС. Проголосувала за вільну та демократичну Україну, свободу та демократію які принесли ті, хто ціною власного життя повалили диктатуру», - заявила Юлія Тимошенко після голосування.

На виборчій дільниці також була присутня їх донька Євгенія.