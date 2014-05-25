Юлія Тимошенко проголосувала у Дніпропетровську
11:32, 25 травня 2014Політика
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Кандидат у президенти України, лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко разом зі своїм чоловіком Олександром проголосувала у Дніпропетровську на виборчій дільниці №121/166.
Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко голосує разом з чоловіком / REUTERS
«Проголосувала за європейський вибір України. Україна може стати могутньою державою та повноправним членом ЄС. Проголосувала за вільну та демократичну Україну, свободу та демократію які принесли ті, хто ціною власного життя повалили диктатуру», - заявила Юлія Тимошенко після голосування.
На виборчій дільниці також була присутня їх донька Євгенія.
Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко зробила свій вибір / REUTERS
Кандидат в президенти України Юлія Тимошенко проголосувала в Дніпропетровську / REUTERS
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