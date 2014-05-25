Міжнародні спостерігачі вважають, що вибори президента України пройшли в один тур

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції, присвяченій презентації Національного екзит-полу-2014 станом на 18.00.

Експерт висловила думку, що екзит-пол пройшов успішно і вибори відбулися.

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“Мені здається, що, за даними екзит-полу, можна сподіватися на те, що вибори відбулися в один тур”, - сказала Козеренко і привітала учасників екзит-полу та всіх українців.

У свою чергу спостерігач зі Сполучених Штатів Америки Сем Клігер зазначив, що увесь світ слідкує за виборами в Україні.

“Увага до виборів в Україні настільки серйозна, що вона навіть переважає увагу до виборів до Європарламенту”, - сказав він.

Він зазначив, що навіть якщо враховувати статистичну похибку, то Петро Порошенко лідирує із відривом понад 50% і, відповідно, є можливість, що вибори сьогодні і завершаться.