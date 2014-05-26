Стали відомі подробиці бою "Донбасу" з "Востоком" під Карлівкою
Командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" Семен Семенченко описав підсумки бою з російським батальйоном "Восток" під Карлівклою 23 травня на своїй сторінці Фейсбук.
"Рано вранці, йдучи колоною з легкових авто і мікроавтобусів, взвод батальйону "Донбас" (25 осіб) потрапив у засідку терористів з так званого батальйону "Восток" (100 осіб)", - пише Семенченко.
Озброєння "Донбасу" складалося з легкої стрілецької зброї, РГД і однієї снайперської гвинтівки.
У терористів батальйону "Восток" було важке озброєння (великокаліберні кулемети та гранатомети), три БТР, група з кількох снайперів.
Батальйон "Донбас" є цивільним ополченням і на 80% складається з жителів Донецької області.
80% батальйону "Восток" - жителі не Донбасу (чеченські бойовики, колишня кримська Альфа, колишній кримський Беркут), 20% - громадянське ополчення ДНР.
Втрати батальйону "Донбас" склали 5 загиблих і 6 поранених. Втрати "Востока" - загинуло 11 людей, поранено 6 осіб.
З боку батальйону "Донбас" в полон не потрапив жоден чоловік. Інформація про бійців батальйону "Донбас", здалися в полон, не відповідає дійсності. Бійці, яких ми вважали взятими в полон, або загинули, або вийшли з оточення.
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Список загиблих бійців батальйону "Донбас":
1. Позивний "Дід" - м. Макіївка Донецької області. 60 років, пенсіонер. Був важко поранений. Відстрілювався до останнього патрона. Останнє повідомлення від нього було про те, що залишилося 2 гранати і до нього підходять чечени. Був розстріляний при спробі самопідриву. Знищив 2-х терористів.
2. Позивний "Федір" - м. Донецьк, 38 років, підприємець. Будучи заблокованим у будівлі, відстрілювався до останнього патрона. За наказом командира відділення залишив бронежилет товаришам, виповз із будівлі під гарантії надання медичної допомоги. Порушивши дане слово офіцера, терорист з колишнього кримського Беркута розстріляв беззбройного пораненого чоловіка.
Федір знищив 2-х терористів, поранив 2-х.
3. Позивний "Рейдер" - 36 років, м. Артемівськ, програміст. Знищив одного терориста. Будучи тяжко пораненим, відмовився здаватися. Був розстріляний з підствольних гранатометів. Після того терористи спалили його тіло і в інтерв'ю російським ЗМІ видавали його за по-звірячому вбитого бандерівцями місцевого жителя.
4. Позивний "Рябий" - 33 роки, донеччанин. Знищив одного терориста. Героїчно бився, прикриваючи відхід товаришів, отримав важке поранення. Виповз через болото до своїх. Зберіг особисту зброю. Помер у лікарні.
5. Позивний "Матвій" - 61 рік, військовий пенсіонер, колишній начальник прикордонної застави, майор у відставці. Прикриваючи відхід товаришів, завдав значної шкоди живій силі супротивника, затримавши просування бронетехніки. Загинув у бою.
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"В ході бою до сепаратистам неодноразово подвозилось підкріплення з Донецька. Кількість терористів було доведено до 300 осіб", - повідомляє Семенченко.
За словами командира "Донбасу", була реальна можливість знищення всього угруповання "Восток" при нанесенні удару з повітря або надсилання бронетехніки з боку сил АТО. Однак, не дивлячись на численні обіцянки надіслати БТРи, снайперів і вертольоти, за 4,5 години бою цього зроблено не було.
"Інформація про загибель мирних громадян, нібито розстріляних бійцями батальйону "Донбас" - брехня. Бравурні реляції про невідомі нам "героїчні перемоги народного ополчення ДНР" - брехня", - заявляє Семенченко.
Командир підкреслює, що легко озброєне громадянське ополчення жителів Донецької області змогло без усякої підтримки з боку держструктур, завдати значної шкоди озброєному до зубів підрозділу терористів, які пройшли спецпідготовку.
"Починається громадянська війна. На території Донецької області йде масова мобілізація найманців в "армію ДНР", масово завозиться зброя, найманці з іноземних держав. Почалися масові звірства, полювання за сім'ями командирів підрозділів українського опору, каламутним потоком ллється брехлива пропаганда", - робить висновок з підсумків битви Семенченко.
На завершення свого запису командир "Донбасу" закликає побудувати нову армію, міліцію, СБУ, нову держава - сучасну, потужну, що захищатиме своїх громадян в будь-якій точці планети.