У Донецькому аеропорту йдуть військові дії, є поранені (пряма трансляція)

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Як передає кореспондент УНІАН, цей факт підтвердило джерело, наближене до українських Збройних сил.

За словами співрозмовника, «зараз у Донецьку йде війна, є двоє поранених».

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Жителі Донецька, що проживають неподалік аеропорту в Київському районі міста, повідомили, що з боку аеропорту чутно вибухи, в небі постійно літають військові літаки і вертольоти. За словами очевидців, терористи самопроголошеної «Донецької народної республіки», що захопили минулої ночі будівлю аеропорту, збили вертоліт.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт ім. Сергія Прокоф‘єва в Донецьку призупинив роботу з 7-ї ранку 26 травня.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що близько 3-ї години ночі на територію аеропорту Донецьк приїхали кілька десятків озброєних представників так званої "Донецької народної республіки" з вимогами про виведення українських військових, що охороняють внутрішній периметр аеропорту. Потім у так званій «ДНР» заявили, що узяли аеропорт Донецька під контроль.

За даними ЗМІ, в районі аеропорту в Донецьку чутно стрілянину, вибухи. У небі літають військові літаки і вертольоти, очевидно, українські.

Водночас, Twitter-акаунт самопроголошеної "Донецької народної республіки" повідомив, що українські сили завдають ракетно-бомбових ударів по аеропорту. "Задіяна штурмова авіація", - йдеться у повідомленні.

Державна авіаційна служба України видала NOTAM (сповіщення про зміни у правилах проведення і забезпечення польотів і аеронавігаційної інформації), згідно з яким польоти до Донецька тимчасово заборонені до 18:00 26 травня 2014 року.