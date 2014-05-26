Українські вертолітники звільняють аеропорт Донецька від терористів

В район донецького аеропорту перемістився епіцентр антитерористичної операції. Очевидці заявляють, що там чути стрілянину.

За даними «Інформаційного спротиву», біля аеропорту є приблизно 6-8 вертольотів збройних сил України і 2 винищувачі. Бойовики відкривають вогонь з гранатометів, у відповідь вертольоти відкрили вогонь по бойовиках, повідомляє hromadske.tv

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