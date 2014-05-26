Українські вертолітники звільняють аеропорт Донецька від терористів
14:08, 26 травня 2014Політика
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В район донецького аеропорту перемістився епіцентр антитерористичної операції. Очевидці заявляють, що там чути стрілянину.
Терористи захопили аеропорт у Донецьку / REUTERS
За даними «Інформаційного спротиву», біля аеропорту є приблизно 6-8 вертольотів збройних сил України і 2 винищувачі. Бойовики відкривають вогонь з гранатометів, у відповідь вертольоти відкрили вогонь по бойовиках, повідомляє hromadske.tv
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