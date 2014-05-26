ЦВК опрацювала 80,1% електронних протоколів: у Порошенка 54% голосів, Тимошенко - 13,16%

Станом на 15.05 Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 80,1% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить інформація, оприлюднена в інформаційно-аналітичній системі "Вибори". Згідно з даними опрацьованих електронних протоколів, Петро Порошенко набрав 54% голосів виборців, Юлія Тимошенко - 13,16%, Олег Ляшко - 8,51%, Анатолій Гриценко - 5,4%, Сергій Тігіпко - 5,21%, Михайло Добкін - 3,26%, Вадим Рабинович - 2,27%. Всі інші кандидати набрали менше 2% голосів. В цілому проголосували 13 млн 890 тис. 732 людини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter