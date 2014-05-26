Терористи обстріляли села Іванівка та Андріївка біля Слов'янська

Як говориться в повідомленні Міністерства оборони, терористи відкрили вогонь по мирних жителях зі стрілецької зброї і мінометів з метою дискредитувати сили антитерористичної операції, формування в суспільстві і світовому співтоваристві негативного ставлення до дій українських силовиків.

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У Міноборони уточнили, що протягом останніх діб підрозділи збройних сил, які задіяні в антитерористичній операції «не проявляли активності в згаданому районі і не проводили ніяких силових акцій поблизу згаданих населених пунктів».

«В даний час українські військові намагаються встановити наявність жертв серед цивільного населення в результаті злочинних дій бандитів», - підкреслюється в повідомленні.