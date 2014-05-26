МЗС проігнорує заяву Януковича щодо виборів президента

"Я не думаю, що МЗС має реагувати на слова громадянина України, який визнає чи не визнає вибори. Задача громадян України - прийти на вибори і проголосувати. Це внесок того чи іншого громадянина у ці вибори і взагалі в стабілізацію ситуації в нашій державі", - заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

Читайте такожВтікач Янукович заявив, що поважає вибір українців

Як повідомляв УНІАН, Віктор Янукович, який переховується від українського правосуддя на території Росії, заявив, що поважає результати президентських виборів в Україні.