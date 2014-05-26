ЗМІ: У Донецьку терористи захопили міст

Частина бойовиків, які захопили Донецький міжнародний аеропорт імені Сергія Прокоф'єва в Донецьку, відступила в межу міста.

Як передає кореспондент «Сегодня» з місця подій, терористи взяли під контроль Путилівський міст. Зокрема, по обидві сторони розташувалися бойовики з автоматами.

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Всі автомобілі повертають у 300 метрах та їдуть назад. Крім того, паралізовано рух приміських автобусів, зокрема, в Авдіївку та Горлівку, маршрут яких проходить цим мостом.

На мосту також стоїть старий автомобіль «Волга», номерні знаки затерті. За словами одного з міліціонерів, там може знаходитися вибухівка, за допомогою якої бойовики планують підірвати українську військову техніку, якщо вона в'їде на міст.