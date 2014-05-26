У Донецьку триває бій з терористами, мер просить жителів залишатися вдома (онлайн-трансляція)

22:15 За даними місцевих ЗМІ, у місті стріляють в околицях перехрестя Київського проспекту і вулиці Буслаєва, біля обласного військкомату.

20:46 Очевидці повідомляють, що біля вокзалу в Донецьку знову стріляли, є поранені.

20:30 Утриматися від поїздок в райони донецького аеропорту і залізничного вокзалу, а також по можливості не виходити з дому закликав жителів міста Донецький міський голова Олександр Лук'янченко.

20:18 У міліції повідомили подробиці про загиблого на вокзалі в Донецьку.

18:57 Опубліковане відео, як Мі-24 обстрілює позиції терористів в Донецьку. На відео видно, як при заході на ціль екіпаж відстрілює теплові пастки, після чого наносить удар.

На 45 секунді можна побачити, як після обстрілу з козирка одного з будинків падає об'єкт, схожий на тіло людини.

18:33 Близько години тому на автостанції залізничного вокзалу автоматною чергою вбито паркувальника та розбито 7 вікон адміністративної будівлі Донецької залізниці. Про це62.ua повідомили очевидці.

Донецк, делайте выводы: на ЖД автоматной очередью убит парковщик и разбиты 7 окон административного здания. pic.twitter.com/trUhKZNRAP — Хуёвый Донецк (@Hy_Donetsk) May 26, 2014

При цьому в прес-службі Донецької залізниці даний факт не підтвердили і не спростували, пославшись на те, що автостанція до їх відання не відноситься.

18:18 У Донецьку, де триває антитерористична операція, евакуювали людей з транзитного вокзалу та з торговельних центрів.

18:15 Частина бойовиків, які захопили Донецький міжнародний аеропорт імені Сергія Прокоф'єва в Донецьку, відступила в межу міста.

Як передає кореспондент «Сегодня» з місця подій, терористи взяли під контроль Путилівський міст. Зокрема, по обидві сторони розташувалися бойовики з автоматами.

17:37 В даний час в міжнародному аеропорту Донецьк ім. Прокоф'єва йде бій, українські десантники працюють з зачищення території від терористів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в 16.40 повідомили в прес-службі АТО.

Згідно з повідомленням, зараз в Донецькому аеропорту йде бій на території нового терміналу.

«Хочемо взяти цю територію. Вона з усіх сторін оточена. Наші десантники працюють по зачистці», - сказали в прес-службі.

Також підтвердили, що до терористів в аеропорт приїхали з центру Донецька нові бойовики.

«Але ми готові відбити всіх», - сказали в прес-службі, зазначивши, що поки не мають інформації про поранених.

16:48 До озброєних прихильників самопроголошеної Донецької народної республіки, які захопили в понеділок вночі Міжнародний аеропорт "Донецьк", прибуло підкріплення. Про це "ОстроВу" повідомили у прес-службі Антитерористичної операції.

Террористы обстреляли два села вблизи Славянска с целью дискредитации сил АТО | Info Resist http://t.co/Ff1fKpLYuP — InfoResist (@InfoResist) May 26, 2014

Журналісти кажуть, що поранених в аеропорту вже багато. http://t.co/Of2cecJIuz — InfoResist (@InfoResist) May 26, 2014

У чувака справа калаш 100-й серии с калиматорным прицелом. Такие только в хороших военторгах RT @pharaon01: #Донецкpic.twitter.com/HHyayTbcF4 — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) May 26, 2014

16:05 Частина терористів після початку антитерористичної операції в аеропорту Донецька розбіглася по дворах прилеглих житлових будинків.

Вони розраховують, що українська авіація не буде стріляти по ним, щоб не постраждали цивільні особи, повідомляють Новини Донбасу.

15:19 Терористи намагаються залишити район антитерористичної операції (АТО), повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.

«Шириться рух спротиву діям бойовиків всередині мирного населення, зростає їхнє незадоволення діями сепаратистів, тому що ті тероризують жителів регіону, вносять у їхнє життя хаос, беззаконня, завдають чимало клопоту», - сказав він.

В данный момент из вертолетов Ми-8 высадился десант, проводится зачистка территории - пресс-служба АТО — ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014

«Сепаратисти, розуміючи, що відповідальність буде неминуча, вживають заходів, щоб покинути район АТО», - заявив Владислав Селезньов.

Чеченцы из аэропорта бегут в частный сектор чтобы скрываться за спинами дончан от АТО — Новости Донбасса (@novostidnua) May 26, 2014

За його словами, «сьогодні вранці відбувся черговий обстріл позицій блокпосту, який розташований на перехресті доріг, які ведуть на Красний Лиман та Слов’янськ. Українські силовики відбили напад, до того відбувалися пошуково-рейдові дії, у ході яких в районі розташування блокпоста було знайдено 2 тіла сепаратистів».

15:04 Десант проводить зачистку території у Міжнародному аеропорті Донецька, - повідомили"ОстроВу" у прес-центрі АТО.

Вангуем, что он уже свое отмитинговал. pic.twitter.com/r9IFce7rdn — ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014

Як зазначив співрозмовник агентства, о 13:00 по закінченню ультиматуму, пред'явленого терористам і після їх відмови скласти зброю, АТО увійшла в активну фазу.

В Донецке: Сначала парой Су-25 были сделаны предупредительные выстрелы, затем был совершен заход МиГ-29. — ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) May 26, 2014

"Два літаки Су-25 здійснили попереджувальні постріли у напрямку терористів. У відповідь вони відкрили вогонь з усіх видів озброєння. Після цього в роботу включилися два МІГ-29 . Після їх роботи спостерігалося хаотичне розсіювання терористів на території аеропорту", - сказав співрозмовник агентства.

После выстрелов Су-25, со стороны ДНР последовала ответная хаотичная стрельба, после захода МиГ-29 силы ДНР начали хаотично разбегаться. — ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) May 26, 2014

В роботу були включені 4 вертольоти МІГ - 24 .

"Крім того, вертольоти висадили на території аеропорту десант, який в даний час проводить зачистку території. Інформації про постраждалих силовиків в ході проведення АТО немає", - сказали у прес-центрі.

14:44 На даний момент у міжнародному аеропорту Донецька ім. Прокоф'єва йдуть активні військові дії, є поранені. Цей факт підтвердило джерело, близьке до українських збройних сил.



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14.40 вогнем вертольоти вогневої підтримки знищена зенітна установка яка "працювала" в аеропорту Донецька проти сил АТО - ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014

дуже густий дим. кажуть, що стріляли і по вертольотах з землі. pic.twitter.com/pNJw60RenO - Єгор Максимов (@egor_mq) May 26, 2014

14:38 У Міжнародному аеропорту Донецька проходить антитерористична операція. Про це "ОстроВу" стало відомо з кількох джерел.

Селезньов повідомляє. Посмажили батальйон ВАТА pic.twitter.com/CdHgSa9Kog - ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014

Терористи на даху аеропорту раніше. pic.twitter.com/ZwA04bfFSP - ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014

"В аеропорту проходить повноцінна АТО", - сказав один зі співрозмовників агентства.

14:15 Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) видала NOTAM (повідомлення про зміни в правилах проведення та забезпечення польотів і аеронавігаційної інформації - УНІАН), згідно з яким, польоти в Донецьк тимчасово заборонені до 18:00 26 травня 2014 року.

14:08 У район донецького аеропорту перемістився епіцентр антитерористичної операції. Очевидці заявляють, що там чутні постріли.

За даними «Інформаційного опору», біля аеропорту є приблизно 6-8 вертольотів збройних сил України та 2 винищувача. Бойовики відкривають вогонь з гранатометів, у відповідь вертольоти відкрили вогонь по бойовиках.

13:55 Донецький аеропорт зайняли озброєні бойовики, небо на містом ніхто не контролює.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент «Сьогодні».

«Українські військові залишили аеропорт і віпзал. Озброєні люди зараз розставляють на даху вогневі точки. На даху можна помітити автоматичний гранотомет, а також снайперів. На території аеропорту немає літаків, можна побачити тільки один невеликий «ЯК», - розповів наш кореспондент.

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Українські військові, які раніше охороняли територію донецького аеропорту, зараз передислокувалися в лісопосадку неподалік від злітної смуги.

Також евакуйовані диспетчери вежі, звідки ведеться контроль за польотами пасажирських літаків в аеропорту «Донецьк». Про це розповів «ОстроВу» один із співробітників аеропорту.

За його словами, денна зміна сьогодні вже не заступить на чергування у зв'язку з тим, що «диспетчерська евакуйована».

«Під питанням і нічна зміна, яка заступає зазвичай на чергування після 20 годин», - сказав співрозмовник.

За його словами, диспетчери вишки відповідають за літаки в повітрі, їх приліт, відліт і те, щоб у повітрі не сталося зіткнення літаків, що літають над Донецьким регіоном.

«Зараз повітряний простір, принаймні, пасажирський, ми не контролюємо. Ми не можемо ні прийняти, ні відправити літаки. Зараз у повітрі можуть літати тільки військові літаки, а вони літають, як вважатимуть за потрібне», - сказав співрозмовник.

Вишка, звідки ведеться контроль над повітряним простором розташована в селищі Веселе поблизу селища Спартак Ясинуватського району Донецької області.

Як повідомлялося раніше, в районі аеропорту, куди прийшли озброєні прихильники «Донецької народної республіки», чутні вибухи. Над містом літають військові вертольоти і літаки.