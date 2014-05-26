У міліції повідомили подробиці про загиблого на вокзалі в Донецьку

Сьогодні, 26 травня, о 16.00 до чергової частини лінійного відділу на станції Донецьк УМВС України на Донецькій залізниці надійшло телефонне повідомлення від начальника вокзалу станції Донецьк про те, що о 15.30 на території привокзальної площі з боку транзитного вокзалу станції виявлено труп невідомого чоловіка, повідомляє 62.ua.

Як повідомляє УМВС України на Донецькій залізниці, даний факт зареєстровано в Єдином реєстрі досудових розслідувань і попередньо кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України.

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На місце події виїхали керівництво управління та слідчо-оперативна група.

В результаті перевірки встановлено, що загиблий є місцевим жителем 1995 року народження, у якого виявлено ймовірно вогнепальне поранення в голову.

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За вказаним фактом проводиться досудове розслідування.