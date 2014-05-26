У Донецьку біля вокзалу бойовики чергою із автомата розстріляли паркувальника - очевидці

Близько години тому на автостанції залізничного вокзалу автоматною чергою вбито паркувальника та розбито 7 вікон адміністративної будівлі Донецької залізниці. Про це 62.ua повідомили очевидці.

При цьому в прес-службі Донецької залізниці даний факт не підтвердили і не спростували, пославшись на те, що автостанція до їх відання не відноситься.

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Разом з тим у прес-службі зазначили, що рух залізничного вокзалу «Донецьк» приміських поїздів далекого прямування буде здійснюватися за графіком. Але у зв'язку зі стріляниною з боку вул. Артемівської працівники та пасажири евакуйовані в основну будівлю вокзалу.