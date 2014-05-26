Мер Донецька попросив жителів по можливості не виходити з дому

Про це йдеться в його зверненні до донеччан.

Острів наводить повний текст звернення:

"Обстановка в місті залишається стабільно напруженою. На території Донецька сьогодні відбувалися бойові сутички між армійськими підрозділами України і прихильниками Донецької народної республіки. Є жертви серед цивільного населення.

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Повністю не працює Донецький аеропорт. З перебоями працює залізничний вокзал. Ці події налякали донеччан і внесли дестабілізацію в життя міста.

У зв'язку з відсутністю інформації про плани збройних сторін, я закликаю городян проявляти витримку і організованість. Утримайтеся від поїздок в район аеропорту і по можливості в район залізничного вокзалу.

Стежте, де знаходяться ваші діти. Постарайтеся не виходити з дому без особливої потреби.

Вулиці Артемівська, Стратонавтів і Червоноармійське шосе заблоковані силами міліції, рух по них не здійснюється.

Міська влада скорегує частину маршрутів пасажирського транспорту. Ми контролюємо роботу комунальних служб, продовольче забезпечення міста стабільне.

Ми будемо інформувати Вас через засоби масової інформації та офіційний сайт міського голови.

В місті працює гаряча лінія 15-84 для стаціонарних телефонів або 0623352785 для мобільних.

Я сподіваюся, разом ми зможемо подолати всі труднощі та забезпечити мир у нашому краї".