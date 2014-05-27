ЗМІ: Терористи розстрілюють своїх за "указом про воєнний стан" 1941 року

У Слов'янську поширили листівки з відповідним текстом, печаткою та підписом Гіркіна, повідомляє місцеве видання slavgorod.

У тексті йдеться про "винесення смертної кари через розстріл" командирам загонів бойовиків терористичної ДНР Дмитру Славову на прізвисько "Болгар" і Миколі Лук'янову на прізвисько "Лука" "за мародерство, озброєний грабіж, викрадення людини, залишення бойових позицій і приховування скоєних злочинів".

"Вирок приведений у виконання", - сказано у листівці.

Читайте такожСтрєлкову інкримінується створення терористичної організації і здійснення терактів в УкраїніПідставою для такого рішення для ватажка терористів став указ "Про воєнний стан" Президіуму Верховної Ради СРСР від 22.06.1941 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полковник ГРУ Генштабу ЗС Росії Ігор Гіркін, що діє в Україні під псевдо Стрєлков, роками провадив розвідувальну діяльність в країні, використовуючи як прикриття Російську православну церкву (РПЦ), а також діяльність спільноти реконструкторів, які займалися інсценуванням бойових дій часів Першої та Другої світових воєн.