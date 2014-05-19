ЗМІ: "Прем'єра ДНР" Бородая фінансував російський олігарх, а Стрєлкова прикривала РПЦ

"Прем'єр-міністр" самопроголошеної "Донецької народної республіки", московський політтехнолог Олександр Бородай почав терористичну діяльність в Україні ще під час анексії Криму.

Зокрема, він забезпечував фінансування нелегітимного уряду, сформованого під егідою російських окупантів.

Про це повідомляє у своєму матеріалі журналіст slon.ru Олег Кашин.

За словами журналіста, у його кримських репортажах "Бородай фігурував серед москвичів з оточення Аксьонова". На питання Кашина, чи не чиновник чи він, Бородай відповів заперечно, і що працює в рамках, дослівна цитата, «приватно-державного партнерства».

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"З державного боку анексію Криму, як відомо, здійснила російська армія, а з приватною - люди олігарха Малофєєва, у якого під час зачистки "Ростелекома" від людей колишнього міністра зв'язку Леоніда Реймана (а може бути, і не тільки тоді) вже був успішний досвід делікатної роботи в інтересах російської держави", - вважає Кашин.

Читайте такожНємцов про заклик "Стрілка" озброїти жінок: У бойовиків закінчилося фінансуванняБлизький друг Бородая Ігор Гіркін (Стрєлков), що очолює терористів на Донбасі також був пов'язаний з "православним бізнесменом" Малофєєвим. Так, за деякими даними він працював у службі безпеки тієї ж компанії «Маршалл Капітал».

Також, за інформацією ТСН, Гіркін-Стрєлков добре вивчив Україну ще до окупації Криму, подорожуючи нею під патронатом Російської православної церкви.

Ще за місяць до захоплення Криму, 30 січня, у Сімферополь під патронатом Російської православної церкви і патріарха Кирила з Афону привезли православну святиню - Дари Волхвів. Безпеку цінної реліквії християнського світу довірили охороняти Ігорю Гиркину, який зараз керує терористами на Донбасі і відомий під псевдонімом Стрєлков.

"Виявилося, що Гіркін був практично постійним членом православних делегацій в Україні. Є підтвердження, що він планомірно відвідував Південні і Східні єпархії УПЦ. Фактично це можна тепер розцінювати як розвідувальну і підготовчу місію. І, судячи з усього, він був не один такий паломник", - повідомляє видання.

Читайте такожСтрєлков у розпачі: його «підлеглі» не з київською «хунтою» воюють, а грабують інкасаторів - Філатов"Очевидно, що привіз так званих Дари волхвів в Україну - це була така система, коли під прикриттям цієї акції перевезли терористів", - розповів священик Московського патріархату, який живе і служить на Сході України. Він приховує своє ім'я та обличчя, оскільки один з небагатьох на Луганщині, хто відстоює цілісність держави.