Прикордонники підтвердили інформацію про 40 КамАЗів з бойовиками на кордоні

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

"Державна прикордонна служба України інформує про зосередження з російського боку (на глибину до 10 км) навпроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Дмитрівка» (Донецька область) до 40 «Камазів» з озброєними людьми, які перебувають в готовності перетнути державний кордон України", - сказано в повідомленні.

Наразі ДПСУ "вживає всіх дипломатичних та організаційних зусиль задля не допущення даних осіб на територію нашої держави".

Раніше про зосередження на кордоні великої кількості бойовиків повідомляв координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.