Вночі частина бойовиків на вантажівках прорвалися в Україну з РФ - ДПСУ

"Близько 3.30 27 травня прикордонники помітили колону у складі кількох вантажівок, легковиків та мікроавтобусів, що рухалася з боку Росії у бік державного кордону України. О 3.40 колона перетнула державний кордон, де її вогнем зустрів прикордонний наряд. Зав’язався бій. Порушники, залишивши групу прикриття, частково прорвалися в Україну у напрямку Антрациту. У результаті бойових дій прикордонниками пошкоджено та захоплено один мікроавтобус і два легкових автомобілі, одного бойовика важко поранено. Затримані автомобілі виявилися заповнені автоматами Калашникова, РПГ та вибухівкою", - йдеться у повідомленні прес-служби. Читайте такожДо кордону України з РФ рухаються близько 40 вантажівок з бойовиками - Тимчук

Як вже повідомляла Держприкордонслужба, навпроти ділянки відповідальності відділу прикордонної служби «Дмитрівка» (Донецька область), на глибину до 10 км з російського боку зосереджено до 40 «Камазів» з озброєними людьми, які перебувають в готовності перетнути державний кордон України. Ймовірно, частина цих автомобілів і перетнула державний кордон України на ділянці Луганського прикордонного загону.

Державною прикордонною службою України проінформовано прикордонну службу ФСБ РФ щодо негайного вжиття заходів та припинення незаконного перетину кордону з боку Росії.