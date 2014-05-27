Нємцов: "Російська весна" на ділі стала "кадировською", Путіну нема про що брехати росіянам

Російський опозиціонер Борис Нємцов впевнений, що чеченські бойовики відправлені до Донецька з відома президента Росії Володимира Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, де також розмістив репортаж CNN, в якому озброєні бойовики в Донецьку зізнаються, що є «кадировцями».

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«Для тих, хто не вірить - фото. У Донецьку - кадировці. Вони про це самі зізнаються в репортажі CNN. Відправлені Кадировим з відома Путіна. Скоро Кадиров без відома Путіна їх надішле до Москви, якщо «нацлідер» буде погано поводитися і відмовиться платити Кадирову дань 2 млрд дол. на рік», - написав Нємцов.

При цьому він наголосив, що «путінська» пропаганда переконувала російський народ, що схід України повстав проти київських фашистів і бореться за незалежність від бандерівців.

«Тепер все інакше. Міф, що в Києві бандерівці та фашисти, розбитий голосуванням. За Дмитра Яроша і Олега Тягнибока проголосувало українців менше, ніж за Вадима Рабиновича. Українці на бандерівців і фашистів виявилися сильно не схожі», - наголосив Нємцов.

«Російська весна на перевірку стала кадировською. Що тепер брехати російському народу? Що українці воюють з прихильниками федералізму на чолі з Кадировим? Так це ж круто! Росія теж з ним воювала в 90-і. А може, Путіну за звичкою сказати, що треба терористів мочити в сортирі? Ось це вже точно підтримають. Скрізь, включаючи Україну і Росію. І брехати не треба», - наголосив Немцов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі частина бойовиків на вантажівках прорвалася до України з Росії.

За даними Державної прикордонної служби України, о 3.40 колона перетнула державний кордон, де його вогнем зустрів прикордонний наряд. Зав'язався бій. Порушники, залишивши групу прикриття, частково прорвалися в Україну у напрямі Антрациту.

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«Близько 3.30 27 травня прикордонники побачили колону у складі кількох вантажівок, легкових машин і мікроавтобусів, що рухалася з боку Росії у бік державного кордону України. О 3.40 колона перетнула державний кордон, де її вогнем зустрів прикордонний наряд. Зав'язався бій. Порушники, залишивши групу прикриття, частково прорвалися в Україну у напрямі Антрациту. В результаті бойових дій прикордонниками пошкоджено та захоплено один мікроавтобус і два легкові автомобілі, один бойовик тяжко поранений. Затримані автомобілі були заповнені автоматами Калашникова, РПГ і вибухівкою», - говориться в повідомленні прес-служби.