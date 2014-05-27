На Луганщині авіаударом знищено тренувальний табір терористів - Аваков

11:03, 27 травня 2014
Політика
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У Луганській області авіаударом знищено тренувальний табір терористів.

вертолет донецк / REUTERS

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Авіаційним ударом знищено тренувальний табір терористів в Ясенах Луганської області”, - написав він.

Нагадаємо, за словами кирівника центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, активна фаза АТО в Донецьку триває, втрат серед українських силовиків — немає.

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