На Луганщині авіаударом знищено тренувальний табір терористів - Аваков
11:03, 27 травня 2014Політика
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У Луганській області авіаударом знищено тренувальний табір терористів.
У Луганській області авіаударом знищено тренувальний табір терористів - Аваков / REUTERS
Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Авіаційним ударом знищено тренувальний табір терористів в Ясенах Луганської області”, - написав він.
Нагадаємо, за словами кирівника центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука, активна фаза АТО в Донецьку триває, втрат серед українських силовиків — немає.
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