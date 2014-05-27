Тимчук: активна фаза АТО в Донецьку триває, втрат серед українських силовиків — немає
09:16, 27 травня 2014Політика
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Активна фаза АТО в Донецьку триває, втрат серед українських силовиків — немає.
В результаті вчорашніх зіткнень з бойовиками в Донецьку серед українських військових втрат немає / Reuters
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", активна фаза АТО в Донецьку триває. В результаті бойових зіткнень у Донецьку серед українських силовиків за останню добу втрат немає. Дані щодо втрат терористів невідомі", - повідомив Тимчук.Читайте такожБій у Донецьку припинено - прес-служба АТО
У той же час, за останні години в районі Слов'янська терористами було обстріляно з гранатометів два блокпости сил АТО. Втрат немає, підкреслив Тимчук.
За його даними, вчора в Слов'янську терористи також провели мінометний обстріл житлових будинків у районі вулиці Артема.
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