Тимчук: активна фаза АТО в Донецьку триває, втрат серед українських силовиків — немає

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", активна фаза АТО в Донецьку триває. В результаті бойових зіткнень у Донецьку серед українських силовиків за останню добу втрат немає. Дані щодо втрат терористів невідомі", - повідомив Тимчук.Читайте такожБій у Донецьку припинено - прес-служба АТО

У той же час, за останні години в районі Слов'янська терористами було обстріляно з гранатометів два блокпости сил АТО. Втрат немає, підкреслив Тимчук.

За його даними, вчора в Слов'янську терористи також провели мінометний обстріл житлових будинків у районі вулиці Артема.