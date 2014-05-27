Донецький аеропорт знаходиться під повним контролем українських силовиків - Аваков

Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що раніше захоплений сепаратистами аеропорт у Донецьку, наразі повністю перебуває під контролем українських силових структур. Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС.

"Аеропорт повністю контролюється. Супротивник зазнав серйозних втрат, у нас втрат немає. Вранці операція продовжується", - цитує прес-служба Авакова.

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Також міністр додав, що не має даних про точну кількість втрат у рядах сепаратистів, але допускає, що це десятки людей.

Разом з тим, за інформацією прес-служби президента України, в.о. президента України, голові Верховної Ради Олександру Турчинову керівники силових структур і антитерористичної операції доповіли про те, що вчора під час проведення антитерористичних заходів у Донецькому аеропорту терористи, які захопили аеропорт, були повністю знешкоджувані. "Аеропорт разом з інфраструктурою зараз перебуває під контролем підрозділу Збройних Сил України, задіяного в АТО", - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня в Донецьку на території аеропорту почалася антитерористична операція. Як розповів прес-секретар аеропорту Дмитро Косинов, близько 3 години ночі на територію аеропорту приїхали кілька десятків озброєних представників «ДНР» з вимогами про виведення українських військових, які охороняють внутрішній периметр аеропорту. Потім у так званій «ДНР» заявили, що взяли аеропорт Донецька під контроль.

Аеропорт ім. Сергія Прокоф’єва в Донецьку призупинив роботу з 7 ранку 26 травня.

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) видала NOTAM (повідомлення про зміни в правилах здійснення і забезпечення польотів і аеронавігаційної інформації – УНІАН), що продовжує обмеження на здійснення польотів в аеропорт до Донецька до 20:00 27 травня 2014 року.

У Донецьку 26 травня о 13.00 після того, як терористи, що захопили аеропорт, відмовилися скласти зброю, антитерористична операція увійшла в активну фазу.

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Через обстріл бойовиками Донецька залізниця евакуювала пасажирів і залізничників з адміністративної будівлі і будівлі Донецького вокзалу з боку вул. Артемівської.

Як повідомили в Донецькій облдержадміністрації з посиланням на департамент охорони здоров'я ОДА, в Донецьку на залізничному вокзалі в результаті стрілянини одна людина загинула, дві – постраждали.

Керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов повідомив, що 26 травня в аеропорту Донецька проходять планові заходи в рамках АТО з відновлення конституційного порядку в регіоні.