Росія буде працювати з Порошенком, якщо він перестане називати бандитів "терористами"

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Спостерігачі від Парламентської асамблеї ОБСЄ, від Парламентської асамблеї Ради Європи завершили оцінки виборів закликом до Петра Порошенка забезпечити початок справжнього діалогу з усіма на південному сході України і закликали його не використовувати ярлики типу «сепаратисти» і «терористи», а налагодити діалог», - сказав Сергій Лавров.

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Він розраховує, що обраний президент України діятиме в інтересах всього українського народу. «Якщо це буде так, то він знайде в нас серйозного партнера», - підкреслив міністр закордонних справ Росії.