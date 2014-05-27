Росія буде працювати з Порошенком, якщо він перестане називати бандитів "терористами"
13:43, 27 травня 2014Політика
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Обраний президентом України Петро Порошенко знайде серйозного партнера в особі Росії, якщо налагодить діалог в країні і перестане використовувати ярлики «сепаратисти» і «терористи».
Сергій Лавров назвав умови, за яких Росія стане працювати з Порошенком / REUTERS
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
«Спостерігачі від Парламентської асамблеї ОБСЄ, від Парламентської асамблеї Ради Європи завершили оцінки виборів закликом до Петра Порошенка забезпечити початок справжнього діалогу з усіма на південному сході України і закликали його не використовувати ярлики типу «сепаратисти» і «терористи», а налагодити діалог», - сказав Сергій Лавров.
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Він розраховує, що обраний президент України діятиме в інтересах всього українського народу. «Якщо це буде так, то він знайде в нас серйозного партнера», - підкреслив міністр закордонних справ Росії.
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