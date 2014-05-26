Росія готова до діалогу з Порошенком без посередників із боку Євросоюзу та США – Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав на спільній прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ Південного Судану.

«Ми чуємо, що говорить Петро Порошенко про свої наміри, що стосуються відносин із РФ, називає ці відносини найважливішими. Ми, як неодноразово говорив президент (Володимир Путін), готові до діалогу з представниками Києва, готові до діалогу з Петром Порошенком», - сказав Лавров.Читайте такожРосія з повагою поставиться до вибору українського народу на виборах 25 травня - Путін

При цьому він підкреслив, що не хотів би, щоб заявлена готовність до діалогу з боку Порошенка була обумовлена якимись застереженнями. «Зокрема, він (Порошенко) згадав, що буде готовий до діалогу з нами за посередництва ЄС і США. Нам посередники не потрібні, ми готові співпрацювати і з ЄС, і з США в тому, що стосується сприяння в реалізації «дорожньої карти», але для відносин із Україною, щоб нам були потрібні якісь посередники, - я в цьому сумніваюся», - заявив Лавров.

Він звернув увагу, що, за словами Віталія Кличка, при формуванні команди Порошенка можна розглянути кандидатуру Михайла Саакашвілі. «Думаю, що його вже точно не треба робити посередником у відносинах між нашими країнами», - сказав Лавров.Читайте такожЦВК опрацювала 50,26% протоколів

За словами Лаврова, прямі зв'язки між Москвою і Києвом існують і ніколи не переривалися, й Росія готова налагоджувати «прагматичний, рівноправний діалог на тій основі яка існує, – виконанні всіх наявних домовленостей, зокрема в торговельно-економічній, газовій сфері, та пошук тих розв'язок, які у відносинах РФ і України зберігаються».

Лавров зазначив, що Росія очікуватиме офіційних результатів виборів.