Під Красноармійськом бойовики розстріляли вантажівки м'ясокомбінату, є жертви - ЗМІ
16:12, 27 травня 2014Політика
0 0
За інформацією джерела, водій та експедитор в одному з автомобілів були вбиті, ще двоє були поранені.
На Донеччині продовжують розстрілювати людей / REUTERS
Під Красноармійськом невідомі розстріляли вантажні машини "Луганського м'ясокомбінату". Двох людей вбито.
Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.
Читайте такожПід Новоайдаром бойовики обстріляли рейсовий автобус та автомобілі, є загиблі - ЗМІ
"Вночі три вантажівки, які належать "Луганському м'ясокомбінату", прямували з Донецька до Дніпропетровська. В районі села Дачне по ним відкрили стрілянину", - розповів він.
За словами співрозмовника агентства, водій та експедитор в одному з автомобілів були вбиті, ще двоє були поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter