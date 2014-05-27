Під Красноармійськом бойовики розстріляли вантажівки м'ясокомбінату, є жертви - ЗМІ

Під Красноармійськом невідомі розстріляли вантажні машини "Луганського м'ясокомбінату". Двох людей вбито.

Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

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"Вночі три вантажівки, які належать "Луганському м'ясокомбінату", прямували з Донецька до Дніпропетровська. В районі села Дачне по ним відкрили стрілянину", - розповів він.

За словами співрозмовника агентства, водій та експедитор в одному з автомобілів були вбиті, ще двоє були поранені.