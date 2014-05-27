Путін підписав закон щодо перенесення виборів і термін обігу гривні в Криму

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про перенесення з 2015 року на вересень 2014 року виборів до «законодавчих зборів» анексованого Криму і Севастополя, а також про скорочення терміну обігу гривні на території Криму до 1 червня 2014 року.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на відповідний документ, розміщений на офіційному порталі правової інформації.

Законом перенесено з вересня 2015 року на 14 вересня 2014 року вибори до законодавчих зборів Криму і Севастополя. Крім того, скорочується термін обігу української гривні на територіях Криму і Севастополя, а також термін здійснення розрахунків у гривнях на територіях цих суб'єктів РФ. Розрахуватися в гривнях можна буде до 1 червня 2014 року, а раніше – до 1 січня 2016 року.

Читайте також«Влада» Криму звинуватили Україну у відсутності туристів

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Держдума Росії ухвалила закон про припинення з 1 червня 2014 р. обігу гривні в анексованому Криму, а також про перенесення на вересень нинішнього року виборів до «законодавчих зборів» Криму і Севастополя.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в АР Крим відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

Читайте такожАксьонов погрожує Фірташу відібрати заводи в Криму - ЗМІ

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Читайте також"Влада" Криму не збирається домовлятися з Україною щодо подачі води

Самопроголошений уряд заявив, що офіційною валютою півострова вже є рубль, а гривня залишатиметься в обігу до кінця 2015 року. З кінця березня на ринках, у магазинах і кафе почали ставити цінники і ціни в двох валютах: гривні і російських рублях. Пенсіонерам вже видають пенсії в рублях.

11 квітня невизнана Україною і більшістю країн світу Республіка Крим прийняла Конституцію, в якій сказано, що Республіка Крим є демократичною правовою державою у складі Росії.