У Закарпатті СБУ ліквідувала канал постачання зброї в Україну

Встановлено, що засоби ураження надійшли з однієї з європейських країн та були приховані у коробці з-під прального порошку і відправлені під виглядом посилки через приватних перевізників, що здійснюють міжнародні перевезення, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

25 травня у м. Мукачево співробітники СБУ затримали 36-річного місцевого мешканця після того, як він отримав посилку.

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Під час огляду пакунку правоохоронці виявили та вилучили 3 гранати Ф-1 з запалами, вогнепальну зброю з набоями до нього, 1 тис. дол. та інструкцію, де вказано, кому і яким чином вона має бути передана. У разі вдалої спроби контрабанди, зловмисники планували щомісяця переправляти засоби ураження в Україну, йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області затриманому повідомлено про підозру за ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України.