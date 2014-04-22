Служба безпеки України вилучила в Києві 1 мільйон бойових набоїв

Служба безпеки України вилучила з незаконного обігу понад 1 мільйон набоїв іноземного виробництва загальною вагою 12 тонн.

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що наприкінці січня ц.р. боєприпаси надійшли на адресу одного зі столичних товариств й були задекларовані як «набої до мисливської нарізної зброї центрального бою». Проте, згідно із висновком спеціаліста, ці патрони призначені для стрільби з бойової зброї.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва співробітники СБУ вилучили набої під час обшуку складського приміщення цієї фірми.

Головним слідчим управлінням СБУ розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.